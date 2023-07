Marina Sena faz show na Concha Acústica neste sábado (15)

Marina Sena traz toda sua sensualidade, ginga e atitude para o show que apresenta sábado (15), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com desconto de 40% para assinantes do Clube CORREIO.



No repertório, as músicas do álbum Vício Inerente, produzido por Iuri Rio Branco, que mistura trap, pagotrap, reggaeton, drill, R&B, triphop, soul e a já conhecida influência da MPB que a cantora exibe em suas composições, desde De Primeira, trabalho que marcou sua estreia no pop nacional. Marina e Iuri estiveram juntos por dois anos, mas encerraram o namoro há poucos dias.