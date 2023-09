Marina Sena rebate críticas de haters: 'Não quero ser a nova Gal'

Marina Sena fez show no útlimo dia do The Town. Crédito: reprodução G1

Marina Sena apareceu nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), para responder os haters que criticaram sua homenagem para Gal Costa no The Town. A cantora se pronunciou à respeito de críticas no Twitter.

Marina Sena no Twitter. Crédito: reprodução

Questionada quanto ao seu talento, Marina Sena ainda relembrou sua trajetória e todo o esforço que teve para chegar onde está hoje.

Marina Sena em postagem no Twitter. Crédito: reprodução

Ao se apresentar no último dia do The Town, Marina Sena fez uma homenagem para Gal Costa, cantora baiana que morreu em novembro de 2022. Durante a apresentação, a jovem cantora entregou sua interpretação da música Meu Nome é Gal.

Veja o vídeo compartilhado por Preta Gil:

Que lindo! @amarinasena homenageando minha madrinha Gal Costa, a maior! ❤️ pic.twitter.com/Mch3ntIiW9 — Preta Gil (@PretaGil) September 10, 2023