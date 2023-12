Marina Sena revela aluguel de árvore de Natal por R$ 3,5 mil: 'Já vem montada'

Marina Sena. Crédito: Reprodução

Marina Sena alugou uma árvore de Natal por R$ 3,5 mil para decorar seu apartamento em São Paulo. A cantora fez a revelação ao PodEntrar, quadro do podcast PodDelas, que mostra casas dos famosos, na segunda-feira, 25.



"Alugo prontinha, só escolho do jeito e já vem montada", contou Marina. O apresentador do quadro, Lucas Rangel, comentou que gastou quase a mesma quantia para fazer a decoração de Natal de sua casa.



"Já achei que tinha sido uma facada. Aí falou três mil para alugar, prefiro ficar com as coisas... Vou passar a alugar! No ano que vem, quer minha árvore? Faço por R$ 3,2 mil", brincou Rangel.

Atualmente, a artista trabalha no lançamento do disco Vício Inerente, de 2023, mas também atua como influenciadora. Para ela, essa é a parte mais difícil. "Eu até gosto de aparecer, mas o processo de criar esse conteúdo [para as redes sociais]... Nossa, tem que me tirar da cama", comentou.