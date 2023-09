Mario e Sonic chegam ao Teatro Jorge Amado em espetáculo interativo

Depois do enorme sucesso nas telas, os personagens de Mario Bros e Sonic chegam a Salvador para uma adaptação para os palcos. O espetáculo musical acontece neste domingo (24), em duas sessões, às 11h e 16h, no Teatro Jorge Amado.

Mario Bros e no Sonic em: Uma Invasão Mundo Gamer promete muita aventura em uma luta inédita dos heróis dos games contra os adversários. O espetáculo é interativo com o público, além de passar mensagens muito importantes como preservação de amizades, companheirismo, cumplicidade, trabalho em equipe e muito mais!

Serviço – Mario Bros e no Sonic em: Uma Invasão Mundo Gamer | domingo (24), às 11h e 16h, no Teatro Jorge Amado | Ingressos: R$ 100 / R$ 50, à venda no local e no Sympla – Clube CORREIO dá 25% de desconto.