Mark Rio faz seu tributo Elvis On Tour Experience na Casa do Comércio

Considerado um dos 30 Melhores covers de Elvis do mundo pela BBC de Londres e o melhor e mais premiado em toda a América Latina, Mark Rio desembarca em Salvador, neste domingo (17), com o tributo a Elvis Presley no Teatro Casa do Comércio.



Ele foi apontado como um dos quatro melhores artistas em homenagem a Elvis de Memphis - EUA na competição mundial The Ultimate Elvis Tribute Artist, em 2009, 2010 e 2011, promovida pela Elvis Presley Enterprises - empresa que cuida de todos os bens e direitos de imagem de Elvis Presley.