Marte Um é o vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro; veja lista

A Academia Brasileira de Cinema anunciou na noite desta quarta-feira (23) os vencedores do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, uma das principais premiações voltadas para os filmes nacionais. O evento aconteceu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.



O longa Marte Um, de Gabriel Martins, foi o grande campeão da noite. A produção da Filmes de Plásticos recebeu o prêmio de melhor longa-metragem de ficção e em mais sete categorias, incluindo direção, fotografia, roteiro original, montagem e som.