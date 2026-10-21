PAI E FILHA

Martinho da Vila e Mart’nália se apresentam juntos neste sábado (24), na Concha

Artistas apresentam primeira turnê conjunta

Doris Miranda

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 06:00

Martinho da Vila e Mart'nália apresentam a turnê Pai e Filha Crédito: divulgação

Depois de décadas escrevendo alguns dos capítulos mais importantes da história da música brasileira, Martinho da Vila, 88 anos, anuncia sua última grande turnê. E para viver esse momento, ele escolheu subir ao palco da forma mais simbólica possível: ao lado de sua filha, Mart’nália. Salvador recebe o show Pai e Filha neste sábado (24), na Concha Acústica do TCA.

Pela primeira vez, pai e filha se unem em uma turnê completa, celebrando não apenas uma carreira extraordinária, mas também um dos legados mais bonitos da música popular brasileira.

Martinho da Vila e Mart’nália na turnê Pai e Filha 1 de 6

Martinho da Vila é muito mais do que um artista. É um dos grandes pilares do samba brasileiro, autor de clássicos que atravessaram gerações e ajudaram a definir nossa identidade cultural. Com sua poesia simples e profunda, seu olhar sobre a vida, o amor, a comunidade e o cotidiano, Martinho construiu uma obra que hoje faz parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. E foi dentro desse universo que nasceu Mart’nália.

Duas gerações

Criada entre rodas de samba, bastidores de shows e encontros musicais que atravessavam madrugadas, Mart’nália samba desde que nasceu, cresceu respirando música. Com personalidade única, voz marcante e uma energia contagiante, construiu seu próprio caminho e se tornou uma das artistas mais carismáticas e respeitadas da música brasileira. Agora, pela primeira vez, essas duas histórias se encontram no palco em uma turnê especial.

“Pai e Filha não é apenas um show. É um encontro de gerações, de histórias e de afetos. Dividir o palco é um presente que a vida me deu. É o encontro de pai e filha, música e poesia”, define Martinho. “Vai ser muito bom estar juntinho do meu paizão no palco, celebrando essa tour. Tenho certeza de que serão momentos únicos de muito amor, alegria e samba em família”, comenta Mart’nália.

No repertório da dupla, o público poderá reviver clássicos eternos de Martinho da Vila, sucessos marcantes da carreira de Mart’nália e momentos inéditos em que os dois dividem o palco em interpretações carregadas de emoção, humor, cumplicidade e celebração.