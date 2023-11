Mart'nália se apresenta na Caixa Cultural Salvador com três shows

A cantora Mart'nália se apresenta no mês de dezembro em Salvador, com três shows na Caixa Cultural Salvador, no Centro. Os shows acontecem nos dias 2 e 3 de dezembro e o repertório terá músicas do seu álbum mais recente "Sou Assim Até Mudar". As três apresentações serão realizadas no teatro do espaço cultural e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla a R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).



Acompanhada de sua banda, a cantora e compositora vai performar sucessos como "Tocando a Vida", "Namora Comigo", "Tonga da Mironga", "Onde Anda Você", "Tava Por Aí" e "Estácio, Holly Estácio", além de outros sucessos da vencedora de dois Grammys Latinos na categoria Melhor Disco de Samba.