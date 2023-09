Mateus Aleluia apresenta em Salvador exposição inédita 'Benin do lado de cá'

Mateus Aleluia. Crédito: Patrícia Almeida

Os toques e os cantos dos Voduns em suas terras de origem, Benin, atravessaram o Atlântico e no Brasil se refizeram em modos e práticas de vida. Esse resgate ancestral, que reata a herança afro musical brasileira com o continente africano, é apresentado por Mateus Aleluia em sua exposição inédita 'Benin do lado de cá'.



A obra, que tem sua estreia na Casa do Benin, em Salvador, de 6 de setembro a 5 de dezembro, é fruto de uma expedição etno-poética-musical realizada pelo artista em 2022. Na exposição, as mais diversas linguagens artísticas, como música, fotografia e audiovisual, se relacionam com procedimentos etnográficos, trazendo uma contribuição significativa para o entendimento dos contornos identitários do povo brasileiro a partir das culturas advindas da diáspora africana.

“Antes de tudo o som. O canto é fundamental. Esse canto que atravessa tempos, épocas. Nos faz retornar ao tempo de antes de a gente ter nascido”, fundamenta o artista. Essas conexões resultaram em músicas inéditas, mas também em um museu virtual com conteúdo em diversas linguagens que traduzem o que foi vivenciado. A exposição ganha, ainda, uma versão digital, que poderá ser visitada por pessoas de todo o mundo. Todo o conteúdo da exposição estará disponível no Museu Virtual, em https://www.nacoesdocandomble.com.br/museu.

Na véspera da abertura da exposição, em 5 de setembro, às 18h30, ocorrerá um bate-papo especial na Casa do Benin com o idealizador do projeto Mateus Aleluia, a diretora artística Tenille Bezerra, e o pesquisador Hippolyte Brice Sogbossi, professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe. Os três estiveram juntos durante toda a expedição que resultou no material apresentado na exposição.

“Advogamos o princípio que toda cultura vem do culto. Os africanos que atravessaram o Atlântico em direção ao Brasil criaram aqui um pan-africanismo de culto que se transformou em um pan-africanismo de cultura, que por sua vez passou a conviver com as culturas das várias etnias indígenas, donas da terra. Nações do Candomblé surge da necessidade da vida em mostrar que a vida tem que ser inclusiva, que a gente não pode viver de forma totalmente independente, é como se a independência fosse uma independência de todos, com todos, para todos, uma democracia mais real para os dias de hoje”, destaca Mateus Aleluia, anfitrião e idealizador de Nações do Candomblé.

A curadoria é assinada pela pesquisadora e diretora artística Tenille Bezerra. "Nesta exposição apresentaremos parte dos registros realizados na Bahia em 2021 e no Benin em dezembro de 2022. Transitamos pelos elos cantados do invisível para tornar visível muito do que nos aproxima do grande continente mãe: África", ressalta.

O projeto se tornou viável pelo engajamento de importantes parceiros, tais como o o professor Hippolyte Brice Sogbossi, que durante toda a viagem foi o intérprete e articulador dos encontros com as lideranças religiosas do Benin. Quem assina todo o registro sonoro do projeto é o produtor musical e engenheiro de som Tadeu Mascarenhas do Estúdio Casa das Máquinas. Já na exposição foi peça fundamental o artista visual Tiago Ribeiro. O Nações do Candomblé tem idealização da Sanzala Cultural e é uma realização da Talismã Arte e Cultura, Casa do Benin, Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador

Museu virtual

O registro dos cantos para os voduns bem como as entrevistas com sacerdotes e líderes de culto que estão na exposição são parte do material que integra o Museu Virtual Nações do Candomblé, disponível em www.nacoesdocandomble.com.br. Outro produto resultado dessa pesquisa é o disco "Afrocanto das Nações - Jêje", indicado ao Grammy Latino 2022 - mesmo ano em que foi lançado. A obra traz a leitura de Mateus Aleluia sobre a relação do homem com o sagrado, através de cantos, práticas e modos de vida advindas dos cultos pesquisados.

Nações do Candomblé

É um projeto de autoria do cantor e compositor Mateus Aleluia onde ele apresenta suas pesquisas mais recentes no âmbito da ancestralidade ritualística musical pan-africana. O projeto surgiu do desejo de registrar e reatar a herança afro musical do Brasil com o continente africano, comparando os toques e cantos praticados aqui no Brasil com os toques e cantos dos Orixás, Nkises e Voduns em suas terras de origem.