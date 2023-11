Mayana Neiva surge com novo namorado na Bahia após fim do casamento de nove anos

A atriz brasileira Mayana Neiva está aproveitando uma temporada de descanso em Caraíva, uma comunidade litorânea e ribeirinha situada em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Atualmente trabalhando na série "Fim", Mayana revelou nas redes sociais uqe não está sozinha, mas sim acompanhada de um novo namorado. A atriz não assumia um outro amor desde o término com o chef americano Rich Torrisi



Mayana Neiva, de 40 anos, surgiu ao lado do novo namorado em uma foto postada durante as férias na Bahia. No início do relacionamento, a atriz preferiu a discrição, sem entregar a identidade do pretendente. O registro, no entanto, ganhou a torcida de seus seguidores. É a primeira vez que ela assume um outro amor desde que ficou solteira, em 2021.