MC Carol e Planet Hemp: Pitty divulga mais dois nomes em regravação de álbum

Em suas redes sociais, a cantora Pitty anunciou, nesta terça-feira (19), mais dois nomes que vão estar presentes na regravação do seu álbum Admirável Chip Novo: MC Carol e Planet Hemp. Antes do show épico no Rio Vermelho, em Salvador, no último domingo, ela já havia anunciado que Sandy, Emicida e Ney Matogrosso vão cantar faixas como “Temporal”, “Teto de Vidro” e “Máscara”. O disco será lançado em 6 de outubro.



Prestes a fazer 46 anos, Pitty traz um álbum que apresenta versões inéditas das 11 músicas do CD de 2003.