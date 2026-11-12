SANTO DE ASSIS

Médico e filatelista lança livro sobre representações de São Francisco

Obra, que ganhou selo dos Correios, foi apresentada ao público nesta quinta (12); parte do valor das vendas será revertida para Osid

Doris Miranda

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:59

Selo dos Correios reproduz capa do livro Crédito: divulgação

O médico e filatelista baiano Miguel Brandão lançou nesta quinta-feira (12), na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, o livro São Francisco Vive – História nos Selos da Coleção Miguel Brandão (P55 Edição). Na mesma ocasião, os Correios apresentaram o selo comemorativo da coleção. A obra chega ao público no ano em que se completam 800 anos da morte do santo protetor da natureza, em 1226, e parte da renda da venda dos livros será revertida às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

O livro apresenta selos emitidos por diversos países que retratam a vida de São Francisco de Assis, sua obra, seus templos e o legado das Ordens Franciscanas — e, com eles, valores universais como a humildade, a fraternidade e o amor à natureza.

Com curadoria e textos explicativos, a publicação destaca as peças mais raras e importantes de uma coleção temática formada ao longo de quase cinco décadas, a partir de pesquisa em catálogos, livros, artigos e exposições, e da busca pelas obras de arte reproduzidas nos selos.

Miguel Brandão ao lado de representante dos Correios e das Osid Crédito: Sora Maia

Mais do que um catálogo, o livro é a materialização de uma vida inteira dedicada à filatelia. A proposta é tornar acessível ao público um acervo até então privado e transformá-lo em patrimônio cultural para as gerações atuais e futuras, contando, selo a selo, a trajetória de uma das figuras mais influentes da história do cristianismo

Nascido na cidade de Assis, Itália, por volta de 1181, Francisco renunciou à riqueza da família para viver a pobreza, a simplicidade e a fraternidade. Proclamado padroeiro da Itália e, em 1979, padroeiro da ecologia, é um dos santos mais representados na história da arte. Dante Alighieri, no Canto XI do Paraíso, comparou o nascimento de Francisco ao surgimento de um sol para o mundo. Oito séculos depois de sua morte, a mensagem do Poverello de Assis sobre a paz, o bem e o cuidado com a criação permanece atual e necessária.

É esse exemplo — mais do que o tema religioso em si — que a coleção busca evidenciar. Cada selo funciona como uma pequena janela para a forma como diferentes países e épocas escolheram retratar o santo, suas igrejas, os episódios de sua vida e as obras de arte que inspirou.

A relação de Miguel Brandão com os selos começou aos dez anos, em Paramirim, no interior da Bahia. O primeiro exemplar foi o Mico-Leão Dourado, emitido pelo Brasil em 1976 — não por acaso, sobre o tema da preservação da natureza.

Ainda morando no interior, recebeu dos Correios, em maio de 1980, o diploma de Amigo do Selo e, em julho do mesmo ano, filiou-se à Sociedade Filatélica da Bahia, como sócio nº 584.

Autor recebeu amigos, como o empresário Antonio Carlos Júnior Crédito: Sora Maia

Aos 12 anos, iniciou a coleção temática sobre São Francisco. A devoção nasceu em Seabra, entre 1977 e 1980, no convívio com o frei Justo Venture, missionário capuchinho italiano que evangelizava pela palavra e pelas ações. Seu trabalho deixou na cidade a Igreja Matriz, o hospital e o Educandário São Francisco de Assis, onde Brandão estudou. O primeiro selo franciscano do acervo foi São Francisco e os Pássaros, emitido pelo Brasil em 1976. Desde então, a coleção não parou de crescer.

“A coleção é viva, dinâmica, sempre com novas peças filatélicas e sempre aprofundando o tema. É entrega, determinação, critério e cuidado. O retorno é conhecimento, cultura e uma devoção cada vez maior a São Francisco de Assis”, diz Miguel Brandão.