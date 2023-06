Mel Maia é xingada por fãs por não tirar foto na porta da Globo; assista

No ar na novela Vai na Fé, na faixa das 19h, a atriz Mel Maia precisou se explicar nas redes sociais sobre uma situação que aconteceu na porta dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.



Chegando para gravar a trama, a artista precisou entrar rapidamente na emissora, pois estava atrasada. No entanto, na porta da empresa, diversos fãs estavam esperando Mel e outros artistas para tirar foto.



Com horário apertado, a "Guiga" da novela não conseguiu parar para registrar a fotografia com os admiradores, sendo xingada pelos mesmos de "ridícula".