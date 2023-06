Mel Maia revela que MC Daniel virou melhor amigo após término

A atriz Mel Maia, de 19 anos, apareceu nas redes sociais mostrando que o ex-namorado, MC Daniel, não saiu da sua vida completamente. A famosa contou aos seguidores que o ex virou seu melhor amigo.



Nesta segunda-feira (26), a artista compartilhou um vídeo ao lado do funkeiro, mostrando que o namoro acabou, mas a amizade vai permanecer por um bom tempo.



Na gravação, eles aparecem juntos vendo o celular do artista e debochando das amizades de Mel que tentaram entrar em contato com Daniel após o fim do relacionamento. "Eu e meu best [melhor amigo], que é meu ex, me mostrando todas as tentativas das talaricas", escreveu.