Menina de 3 anos faz sucesso ao conversar com costureira: 'Uma querida'

"Oi, Lulu". É assim que começam os vídeos da pequena Lulu, de 3 anos. A menina se tornou um fenômeno nas redes sociais ao conversar diariamente com os pais sobre as coisas da vida, brincadeiras, descobertas e até piadas.



O último vídeo da Luiza, filha dos jornalistas Arthur (Luís Cardoso) e Maria Júlia Mendonça, já acumula mais de 3 milhões de visualizações. A pequena está em uma costureira mostrando detalhes da roupa que quer mudar.



Uma pequena senhorinha disfarçada de criança? Ninguém sabe, mas com a dicção perfeita, a mini digital influencer explicou que não queria o elástico do vestidinho rosa na cintura, além de orientar como queria o outro modelo do vestido azul.