Menina viraliza com entrevista sobre volta às aulas: "Queria ficar jogada na cama"

Voltar à rotina depois das férias escolares nem sempre é fácil para as crianças. Marina de Almeida, de apenas 8 anos, se tornou prova concreta disso ao responder com a mais profunda sinceridade uma repórter que a questionou sobre o sentimento de voltar a rotina de estudos diários: "Queria ficar jogada na cama". Veja vídeo abaixo A respostas “sincerona” da menina viralizou nas redes sociais na quarta-feira, 2. Marina estava bem arrumada para o primeiro dia de aula, e chamou atenção da reportagem, mas logo explicou para a repórter que não estava tão animada assim.

Maquiada e repleta de acessórios, a produção da pequena chamou a atenção da repórter Camila Torres, que estava entrevistando crianças de um colégio particular na Zona Norte do Recife, sobre a volta às aulas.

Menina de 8 anos viraliza com respostas "sinceronas" sobre volta às aulas: "É um saco"

O "look" da menina incluía óculos rosa, cabelo bem preso e iluminado, batom e até um tererê. A jornalista, então, questiona se ela sempre se arrumava daquele jeito para ir à escola. Com uma resposta sincera, a estudante disse o empenho todo na aparência seria visto apenas no primeiro dia de volta às aulas.