Mercado Iaô anuncia atrações para edição da primavera

Escandurras, Groove da Laje e Del Feliz são algumas das atrações do Mercado Iaô Primavera, que acontece no dia 1º de outubro, das 10h às 21h, na Fábrica Cultural, na Ribeira. Com o mesmo conceito dos eventos de Verão, a segunda edição de Primavera vai reunir espaços de gastronomia, artesanato, moda, música, fortalecendo a economia criativa. A entrada é franca.



Assim como acontece nas edições de Verão, o Mercado Iaô Primavera aposta em uma diversidade de ritmos. No palco Diva Menezes, a partir das 16h, a programação terá início com o cantor Del Feliz, que traz um repertório com muito forró. Em seguida, o cantor e compositor Escandurras, apresenta um repertório bem autoral, que inclui samba, pagode e outros ritmos, alguns já gravados por Ivete Sangalo e Psirico. A banda Groove da Laje encerra a programação com muito balanço trazendo uma mistura de música baiana e novas tendências musicais.

As manifestações culturais estarão presentes também nos espaços Praça Iaô, Galpão das Artes e em toda área do Mercado Iaô, que também promove o Cortejo Iaô com arrastão junino - roda de samba e performance teatral.

Estes espaços serão ocupados pelos empreendedores da Rede Iaô, além de participantes dos programas Acelera Com Elas, patrocinado pelo Instituto Nu, e Acelera Iaô, patrocinado pelo Grupo Carrefour. Aberto ao público, o evento faz parte da programação do Festival de Primavera, patrocinado pela Prefeitura Municipal de Salvador e parceria do Instituto Mandarina.

No Galpão das Artes, que vai abrigar a feira de artesanato, moda e serviços criativos, será também palco das cerimônias de premiação do Investimento Semente, que vai contemplar 10 afroempreendedores do Acelera Iaô e 10 empreendedoras do Acelera Iaô Com Elas. Os contemplados são os selecionados nas bancas de pitch, que marcaram o encerramento das qualificações e mentorias de ambos os projetos. Cada negócio receberá o valor de R$10 mil para impulsionar seus negócios, totalizando um investimento de R$200 mil reais investidos a partir das duas frentes.

Além da premiação, o Galpão das Artes vai reunir e oportunizar para outros 85 empreendedores de moda e artesanato e outros 20, do ramo da gastronomia. A proposta é fortalecer o espaço para geração de renda e fomentar alguns dos pilares da economia da cultura baiana.