Mergulho sensorial na obra de Moraes Moreira

Um dos ambientes da mostra Mancha de Dendê não Saí . Crédito: Divulgação

Realizada anualmente, a Primavera dos Museus acompanha o clima bom da estação com a missão de aumentar o público dos museus da cidade. Este ano, o evento nacional acontece de 18 a 24 de setembro, e aqui ganha atividades especiais, na maioria dos espaços a partir de terça. Mas, para quem não dispõe de muito tempo nos dias úteis, vale antecipar a visita e conferir uma das boas exposições em cartaz na cidade, como a mostra Mancha de Dendê Não Sai, no Museu de Arte da Bahia – MAB, no Corredor da Vitória.

Com um pouco mais de um mês em cartaz, a exposição em homenagem ao cantor e compositor Moraes Moreira (1947-2020) chegou essa semana ao público recorde de 10 mil visitantes. “A exposição tem reverberado de forma muito significativa. Pessoas de todas as idades, mergulhando na experiência sonora e poética de Moraes, compartilhando nas redes sociais e ocupando este espaço para conhecer um pouco mais da obra a cada visita”, comemora a produtora Fernanda Bezerra, idealizadora da exposição, que depois seguirá para o Rio de Janeiro.

Um dos ambientes da mostra Mancha de Dendê não Sai. Crédito: Foto: Ana Albuquerque

Pensada como uma grande instalação, a mostra foge do tradicional e ocupa o primeiro andar do casarão histórico, com diferentes ambientações, cada uma delas oferecendo uma experiência sensorial diferente, que vai da simples contemplação à interação. Logo na chegada, a cenógrafa Renata Mota, que também assina a direção de arte e divide a curadoria, pensou uma linha do tempo bem diferente, trazendo as informações mais importantes sobre artista em raízes que se espalham pelo hall de entrada.

Na parte interna, o visitante pode sentar, colocar um fone e ouvir/ver Moraes cantando, declamando ou falando em shows, entrevistas e filmes. Ou encostar o ouvido na parede e conhecer um de seus cordéis – atividade a que Morais Moreira se dedicou nos últimos anos.

Uma das instalações mais bacanas fica no centro da sala, com vários liquidificadores pendurados – de cada um deles é possível ouvir trechos de canções marcantes do compositor. E preste atenção nos detalhes do trio elétrico montado com caixas de isopor, onde Moraes está bem acompanhado de outros ilustres baianos. Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória). Visitação gratuita até 8/11, de terça a domingo, das 10h às 18h.

A faceta de pintor de Mario Cravo Jr

Para marcar o centenário do artista plástico baiano Mario Cravo Jr (1923-2018), o Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM–BA preparou a exposição Legado, que destaca a produção do modernista como pintor, através de 60 quadros executados sobre madeira e tela, quem integram a coleção doada ao Estado da Bahia. A mostra traz, ainda, em torno de 15 esculturas de pequeno porte. Visitação gratuita de terça a domingo, das 10h às 18h.

Exposição Benin do Lado de Cá. Crédito: Tadeu Mascarenhas/divulgação

Mateus aleluia aproxima a Bahia e o Benin

A Casa do Benin, no Pelourinho, recebe a mostra Benin do Lado de Cá, desdobramento do importante projeto Nações do Candomblé, do músico e pesquisador Mateus Aleluia. A exposição apresenta duas instalações com registros de toques e cantos do culto aos Voduns, no país africano e em terreiros de Salvador. O conteúdo da exposição está disponível em www. nacoesdocandomble. com. br/museu. Visitação gratuita até 5/12, terça a sexta, 10h às 17h; sábados, das 9h às 16h. Índigo Borboleta Azul em SSA

Liniker faz show na Concha Acústica do TCA. Crédito: Caroline Lima/Divulgação

Liniker lança Índigo Borboleta Azul em Salvador

Liniker, que se apresentou semana passada no The Town, retoma a turnê de lançamento do elogiado álbum Índigo Borboleta Anil, seu primeiro trabalho solo. E chega a Salvador para se apresentar na Concha Acústica do TCA neste sábado (16) , às 19h. Nas onze faixas do trabalho, a cantora e compositora compartilha suas vivências, se conectando com a sua ancestralidade no trabalho coproduzido por com Júlio Fejuca e Gustavo Ruiz. E que teve participações de Milton Nascimento, de Tássia Reis, DJ Nyack, de Tulipa Ruiz, Orquestra Jazz Sinfônica, Letieres Leite e da Orkestra Rumpilezz. Ingressos: de R$ 40 a R$ 240. Vendas: Sympla e bilheteria. Clube CORREIO: 40% de desconto.

Sambasá

A cantora Roberta Sá traz a Salvador o show de lançamento do projeto Sambasá, gravado ao vivo no Circo Voador, no Rio. A apresentação acontece neste sábado, às 21h30, na Pupileira. No trabalho, Roberta se inspira no clima das rodas de samba e imprime sua personalidade a clássicos de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Alcione, Jovelina Pérola Negra e Beth Carvalho. Ingressos: De R$ 80 a R$ 200. Vendas no Sympla. Clube CORREIO: 40% de desconto.

Retratos Fantasmas