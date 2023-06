Michael Jackson: coreógrafo aciona Justiça para relatar suposto abuso

Mesmo após morrer há 14 anos, o cantor Michael Jackson pode virar réu novamente por suposto abuso feito contra o coreografo Wade Robson quando ainda era criança. Segundo o site TMZ, famoso por investigar a vida dos famosos nos Estados Unidos, o Tribunal de Apelação da Califórnia autorizou a suposta vítima a apresentar o caso. Na ocasião, o coreografo afirmou que Michael Jackson teria o molestado em Neverland, parque privado do rei do pop, quando o rapaz tinha entre 7 e 14 anos.

No processo, Robson alega que uma das empresas do cantor, a MJJ Productions, teria facilitado o abuso sexual. No entanto, em 2021, o homem perdeu um processo que movia desde 2013 contra a empresas do cantor.