Miguel Falabella defende a ‘instituição amante’ e diz não acreditar em fidelidade

Miguel Falabella disse que não acredita em fidelidade e defendeu a "instituição amante". "Quem não trai, apodrece. Isso é uma coisa católica. Isso não existe. A fidelidade não é sexual, a fidelidade é de caráter, de amizade. Isso é ser fiel", disse. O ator participou recentemente do podcast Theorapia, apresentado por Theodoro Cochrane, filho da jornalista Marília Gabriela, e falou como avalia e lida com os relacionamentos amorosos em sua vida.

"Acredito que as relações são intensas e eternas enquanto duram. Eu sempre vivi as minhas verdades. Se eu estou com você, é porque eu quero estar com você. Amanhã já não acontece mais", comentou.

Publicada no sábado, 9, no canal de Theodoro, a entrevista com Miguel voltou a aparecer entre os assuntos mais comentados das redes após o caso de Luísa Sonza, que assumiu o fim do seu relacionamento com Chico Moedas ao vivo, no programa Mais Você, da Ana Maria Braga.