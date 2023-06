Milionário! Salário do príncipe William é divulgado

Um relatório sobre os ganhos oficiais do príncipe William foi divulgado pelo Ducado da Cornualha, no Reino Unido. O neto da rainha Elizabeth recebe cerca de £ 5,9 milhões (R$ 36 milhões na cotação atual) por ano.



O valor é entregue ao príncipe para pagar as despesas públicas, privadas, além de financiar iniciativas de caridade. Depois do rei Charles 3°, William é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico.



"Meu pai deixou sua marca no Ducado. Estou ansioso para continuar o seu trabalho e explorar novas oportunidades para fazer a diferença", afirma William em documento supostamente vazado pelo jornal norte-americano New York Post.