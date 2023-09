Ministereo Público Sound System recebe convidados no Pelô

O grupo Ministereo Público Sound System realiza nesta quinta (14), às 19h, no Largo Quincas Berro D’água, a 2ª edição da nova temporada do Quintas Dancehall, projeto que há 15 anos promove o estilo jamaicano na Bahia. Para ferver a pista e manter a vibração sempre lá em cima, os anfitriões DJ Raiz, DJ Pureza e Regivan Santa Bárbara, receberão no palco o Time Punanny e a cantora e compositora Tícia.



O Time Punanny, formado por DJ Nai Kiessi, Una e Sistah Katia, desempenha um papel fundamental na produção, manutenção e destaque de artistas mulheres cis, trans e LGBTQIAPN+ no cenário musical. Combinando a influência da cultura Hip Hop e o Sound System, as Punannys proporcionam um espaço seguro para que as mulheres possam soltar as amarras e se expressar através da dança sem correrem o risco de ser importunadas.