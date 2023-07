Mion revela motivo de não levar filho Romeo em viagem de família

O apresentador Marcos Mion, que comanda o programa Caldeirão aos sábados, se explicou nas redes sociais após aparecer em uma viagem com toda a família em Israel, mas sem o filho, Romeo, de 18 anos. O global foi criticado por não ter levado o adolescente para a viagem. Em sua defesa, Mion contou que o filho, que tem autismo, não consegue sair da rotina diária a qual já é acostumado, ainda mais para um lugar tão longe. "Todo dia da semana é igual ao da semana seguinte. Saber o que acontece na segunda é o que vai acontecer na segunda que vem, e na outra, e assim por diante, sem mudança nenhuma... E essas coisas não existem numa viagem. Então tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, que traz o esperado, gera pânico, estresse e crise", contou.

Ainda no desabafo, Mion elogiou a evolução do filho, que tem sido cada vez mais sociável, ao contrário do passado. O apresentador também reforçou que a rotina de uma pessoa autista é totalmente diferente, então precisa de cuidados mais que especiais.