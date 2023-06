Mirella expõe que convidados do chá de bebê levaram decoração

A cantora Mirella realizou no último final de semana um chá revelação luxuoso, em São Paulo. Grávida do primeiro filho com o funkeiro Dynho Alves, a artista precisou ir às redes sociais para reclamar de algumas coisas.



Um dos assuntos que gerou repercussão foi a decoração da festa que acabou sendo levada pelos convidados. Segundo a cantora, as pessoas levaram diversos itens embora, e que não eram brindes. Nos stories, Mirella deu uma bronca nas pessoas que foram convidadas e levaram os ursos.