'Missão: Impossível 7': Tom Cruise se recusou a chutar atriz no estômago em cena

O ator Tom Cruise se desafiou a pular de um penhasco em uma moto em imagens já conhecidas do sétimo filme da franquia Missão: Impossível, mas houve uma cena que o artista se recusou a fazer. Segundo a atriz Pom Klementieff, de Guardiões da Galáxia, Cruise negou um pedido, feito por ela, para chutá-la no estômago durante as filmagens.



"Eu estava contraindo o abdômen", disse a artista em entrevista ao Entertainment Weekly. "[Eu disse]: 'Pode ir em frente' E ele ficou: 'Não, não, não, não, não'. Eu respondi: 'Mas isso vai me ajudar'. Mas ele não faria isso", relatou.