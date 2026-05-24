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Criações autorais, ancestralidade e artesanato marcam primeiro dia de desfiles do Festival Mãos da Moda

Evento da Nordestesse e Riachuelo Lab reúne seis marcas baianas e mais de 20 expositores no MAC_BAHIA

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:10

Desfile da Inttuí encerrou o primeiro dia
Desfile da Inttuí encerrou o primeiro dia Crédito: Sercio Freitas

O Festival Mãos da Moda, que começou na sexta-feira (22), abriu sua programação de desfiles neste sábado (23). Na passarela, três marcas autorais baianas mostraram parcerias com organizações de artesãs, solidificando a união criativa entre o DNA das brands e os saberes manuais tradicionais. O evento, criado pela Nordestesse e patrocinado pelo Riachuelo Lab, movimentou o MAC_BAHIA e segue até domingo (24), quando outras três grifes também apresentarão suas coleções.

Assim, Areia, TEROY13 e Inttuí subiram à passarela na área externa do museu com criações conjuntas que encantaram o público. Primeira a desfilar, a Areia apresentou a coleção “Mimosa 2: Açucarados”, desenvolvida em parceria com a Associação das Mulheres Artesãs Padre André (AMAPA), de Correntina, na Bahia. A coleção parte das memórias da infância, dos rituais afetivos e da simbologia dos erês para construir uma narrativa onde o sagrado e o cotidiano se encontram através do fazer manual. Inspirada pelo universo dos doces, das flores e das celebrações populares, a coleção traz bordados artesanais elaborados em colaboração com as artesãs, além de peças em linho, tule e sarja que exploram transparências, textura e volumes amplificados. Com forte presença de manualidade, cores vibrantes e referências ancestrais, “Mimosa 2: Açucarados” reforça a proposta da Areia de unir moda, identidade e memória em criações atravessadas pela cultura baiana.

Mãos da Moda

Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
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Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Teroy13 por Gabriela Cruz
Areia por Gabriela Cruz
Areia por Gabriela Cruz
Areia por Gabriela Cruz
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Areia por Gabriela Cruz
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Areia por Gabriela Cruz
Areia por Gabriela Cruz
Areia por Gabriela Cruz
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Areia por Gabriela Cruz
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Areia por Gabriela Cruz
Areia por Gabriela Cruz
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Areia por Gabriela Cruz
Areia por Gabriela Cruz
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Areia por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
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Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
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Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
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Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Sercio Freitas
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Inttuí por Gabriela Cruz
Look por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Look do primeiro dia do Mãos na Moda por Gabriela Cruz
Feira por Gabriela Cruz
Feira por Gabriela Cruz
Feira por Gabriela Cruz
Feira por Gabriela Cruz
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Teroy13 por Gabriela Cruz

Em seguida, foi a vez da TEROY13, de Alexsandro Rodrigues e Albert Lefundes, com a coleção “Vertigem”, criada em parceria com o grupo Mulheres do Algodão de Guanambi. A apresentação partiu da ideia de vertigem como metáfora para os desequilíbrios, tensões e reinvenções da vida contemporânea, atravessando referências das paisagens baianas, dos símbolos adinkras, dos saberes ancestrais e da cultura clubber. Com forte influência do streetwear e do clubwear, a coleção mistura jeans, brim e couro a técnicas artesanais desenvolvidas especialmente para o desfile, como o bordado “corrente dupla”, criado pelas artesãs sobre tecidos mais pesados. A proposta equilibra força e delicadeza em peças que celebram o corpo em movimento, a efemeridade e a potência criativa das manualidades baianas.

O encerramento da tarde ficou por conta da Inttuí, de Washington Carvalho, que levou ao MAC_BAHIA a coleção “Pele de Céu”, criada em parceria com a Rendavan – Associação de Rendeiras de Dias D’Ávila. A coleção nasce do encontro entre moda, arte e arquitetura, construída a partir do diálogo entre os universos de Lina Bo Bardi e Heitor dos Prazeres. Das referências arquitetônicas surgem formas orgânicas, estruturas fluidas e volumes que evocam espaços vivos e acolhedores; já da obra de Heitor vêm a cor, o movimento e a narrativa visual atravessada pela cultura brasileira. A renda de bilro produzida pelas artesãs da Rendavan aparece como elemento central da coleção, costurando passado e presente em superfícies têxteis que remetem à ideia de expansão do corpo e da memória. Com alfaiataria ampla, silhuetas leves e construções poéticas, “Pele de Céu” reforça a proposta da Inttuí de transformar o vestir em uma experiência sensível entre espaço, ancestralidade e imaginação.

Tarde de domingo terá desfiles

O último dia do Festival Mãos da Moda terá os desfiles de Luci Bortowski, Dua e Adriana Meira, das 15h às 17h. Luciana Bortowski apresenta a coleção “Memórias para o Futuro”, desenvolvida em parceria com a Associação das Artesãs de Saubara, guardiãs da tradição da renda de bilro no Recôncavo Baiano. A coleção parte das memórias afetivas ligadas ao fazer manual e da relação das rendeiras com o mar para construir peças que unem ancestralidade e contemporaneidade. Redes de pesca, flores e peixes feitos em bilro aparecem aplicados manualmente sobre rendas tingidas em aquarela, criando texturas e nuances que evocam o tempo, o sal e a memória. Sedas e jacquards reforçam a pesquisa da marca em design regenerativo e economia circular, enquanto os bilros surgem também como elemento sonoro e narrativo das criações.

Já a Dua apresenta “Benditas”, coleção inspirada na trajetória de mulheres negras alforriadas que, no século XIX, fundaram uma irmandade na Igreja da Barroquinha, em Salvador, unindo fé, resistência e ancestralidade sob o signo do sincretismo religioso. Desenvolvida em parceria com as 17 bordadeiras da Chitarte, a coleção une o metal forjado característico da marca ao crivo artesanal produzido pelas artesãs, valorizando o tempo do fazer manual e os saberes transmitidos entre gerações. As estampas assinadas pela artista Hanna Gomes reforçam a dimensão simbólica e ancestral das peças, em uma homenagem às mulheres de fé e resistência da Bahia.

Encerrando os desfiles, Adriana Meira apresenta “Rio que Conta”, coleção inspirada nas artesãs dos quilombos da Barra, Riacho das Pedras e Bananal, na região banhada pelo rio Brumado, considerada a porta de entrada da Chapada Diamantina. A estilista mergulha na força e na delicadeza do ponto crivo rústico para transformar memórias, caminhos e paisagens em linguagem visual. Flores-diamantes e pontilhados que remetem às estradas e travessias da região aparecem aplicados em vestidos, macacões, blazers, saias e camisetas, compondo peças que evocam o fluxo contínuo das histórias, das pessoas e das mudanças de percurso.

Feira de Moda Artesanal da Bahia

Enquanto os desfiles ocuparam os jardins do MAC_BAHIA ao longo do fim de semana, a Feira de Moda Artesanal da Bahia recebe o público gratuitamente durante os três dias de programação, reunindo 23 artesãos e coletivos com peças em renda, bordado, crochê, acessórios e tecelagem. Para Daniela Falcão, fundadora da Nordestesse, o projeto nasceu da necessidade de aproximar criadores de moda autoral dos grupos artesanais brasileiros. “O Mãos da Moda surge para estreitar esses laços, garantindo recursos humanos e financeiros para que essa parceria resulte numa coleção coesa e que fortaleça tanto as marcas quanto os grupos artesanais”, afirmou.

A dimensão econômica e cultural do projeto também foi destacada por Weslen Moreira, coordenador executivo de Fomento ao Artesanato da Bahia. Segundo ele, iniciativas como essa ajudam a posicionar o artesanato baiano em novos mercados. “É um encontro entre identidade, ancestralidade e inovação, que amplia oportunidades de geração de renda e fortalece a presença dos artesãos e artesãs baianos em espaços cada vez mais estratégicos no cenário nacional”, disse.

Parceira do projeto através do Riachuelo Lab, a Riachuelo reforçou o compromisso de investir na criatividade brasileira e fortalecer o ecossistema criativo do país. “O Riachuelo Lab nasce como um espaço de experimentação, criação e conexão entre talentos da moda e da cultura”, afirmou Cathyelle Schroeder, CMO da marca.

Após a estreia em Salvador, as coleções seguirão para Fortaleza, onde serão apresentadas no Dragão Fashion Brasil, maior semana de moda do Norte-Nordeste.

Serviço

Festival Mãos da Moda + Feira de Moda Artesanal da Bahia

Até domingo (24)

MAC_BAHIA – Rua da Graça, 284

Feira de Moda Artesanal - aberta ao público: 10h às 20h

Desfiles: Luci Bortowski, Dua e Adriana Meira,15h às 17h

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