Monica Iozzi detalha problema de saúde que a afastou da novela 'Elas Por Elas'

Monica Iozzi deu mais detalhes sobre os problemas de saúde que causaram seu afastamento do elenco da novela Elas Por Elas, da Globo, no qual seria uma das protagonistas.



Em entrevista ao Gshow publicada no sábado, 29, ela destacou que sua saída do trabalho, mesmo após o início das gravações e das primeiras imagens de divulgação, foram uma "questão de prevenção e cautela. Não quero, de maneira nenhuma, comprometer o trabalho da equipe".



"Tive uma baixa de imunidade muito violenta, a ponto de uma virose não ter sido totalmente curada. Ela se amenizou por conta dos remédios, mas, conforme eu fui tirando, ela voltou de forma ainda mais violenta. Muita febre que não cedia, desmaio, vômito, diarreia e desidratação. Fiquei bem assustada", afirmou.