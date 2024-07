CULTURA

Monólogo 'Muitos Anos de Vida', de Paula Moura no ÌYÁS, acontecerá nesta sexta-feira (19)

Festival de Arte de Mulheres Negras será realizado no Espaço Cultural da Barroquinha

A artista paulista Paula Moura desembarca em Salvador no dia 19 de julho, próxima sexta-feira, para apresentar o ÌYÁS – Festival de Arte de Mulheres Negras, no Espaço Cultural da Barroquinha, às 19h, com o monólogo “Muitos Anos de Vida”, uma obra profunda e envolvente.