Moranguinho posa na cama com Naldo e prevê maratona sexual: 'Vai ser 42'

Recentemente, o cantor Naldo Benny revelou seu recorde de transas numa semana: 41 vezes. Citando essa marca, Eller Cardoso, a Mulher Moranguinho e esposa do cantor, postou uma foto do casal na cama e se mostrou disposta a bater a marca.



"É só lembrar que dormir é para os fracos. E essa semana tem 42 fácil (risos). Alguém mais com essa disposição?", provocou Moranguinho na legenda da publicação.



Em março, Naldo revelou, em entrevista ao programa Otalab, de Otaviano Costa, que faz sexo 37 vezes por semana com a mulher, Moranguinho.