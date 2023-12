Morre cantor e compositor Carlos Lyra, aos 90 anos

Um dos ícones da bossa nova, o cantor e compositor Carlos Lyra morreu na madrugada deste sábado (16), no Rio de Janeiro. Ele tinha 90 anos e estava internado desde a última quinta-feira (14), após ter tido uma febre.



O artista teria contraído uma bactéria, detectada após exames, na unidade de saúde. A causa da morte, no entanto, não foi confirmada oficialmente.



Um dos principais parceiros de Vinicius de Moraes, Lyra nasceu no Rio de Janeiro e começou o caminho na música ainda na infância, com um piano de brinquedo.