Mostra sobre trabalho de Pierre Verger chega a Cachoeira

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Doris Miranda
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:00
A exposição itinerante Caravana Verger, composta por 80 fotos de Pierre Verger tiradas nas décadas de 1940 e 1950 e que têm como tema central a cultura popular, estão em exibição na Praça 25 de Junho, bem em frente ao Rio Paraguaçu, em Cachoeira. A visitação é gratuita e poderá ser feita até o dia 23 de agosto. Criada pela Fundação Pierre Verger, a exposição também celebra os 80 anos da chegada do fotógrafo, etnólogo e antropólogo francês à Bahia.
A exposição foi aberta no Acervo da Laje, Subúrbio Ferroviário de Salvador. “Pela primeira vez as fotos de Verger serão expostas em praças e locais públicos”, conta Alex Baradel, diretor cultural da Fundação.
Obra de Pierre Verger
Intitulado de Caravana Verger este megaprojeto foi aprovado na Seleção Petrobras Cultural 2024 com recursos da Lei Rouanet. A itinerância está apenas começando. O caminhão contêiner com as 80 fotos de Verger vai rodar o Nordeste e parte do Brasil até junho de 2027. A exposição vai percorrer 18 municípios de cinco estados: Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Minas Gerais, além do Distrito Federal.
No final anos 1940, Pierre Verger fez diversas viagens ao interior do Nordeste brasileiro, notadamente no interior da Bahia (1946 e 1948), interior do Pernambuco (1947 e 1951) junto com alguns amigos artistas – principalmente Carybé, Mário Cravo Junior e Agnaldo Manoel dos Santos. O resultado destas viagens integra a Caravana Verger. A exposição vai promover o retorno das fotografias aos locais onde elas foram feitas originalmente.
“A iniciativa reafirma a fotografia como instrumento de aproximação, memória e circulação cultural, levando as imagens de Pierre Verger de volta às ruas e ao encontro de novos públicos”, afirma Alexandre San Góes, membro da Fundação Pierre Verger e um dos curadores do projeto.
A Caravana Verger também vai promover oficinas com linguagens diversas como, xilogravura, cordel e criação com materiais recicláveis. Em Cachoeira serão realizadas oficinas de contos, escrita, canto e fotografia. As aulas serão ministradas por arte-educadores locais e acontecerão em parceria com escolas municipais e estaduais. Tudo gratuito.
Pierre Edouard Léopold Verger (1902-1996) nasceu em Paris, no dia quatro de novembro de 1902. Foi um fotógrafo, etnólogo, antropólogo e pesquisador francês que viveu grande parte da sua vida em Salvador (BA). Ele realizou um trabalho fotográfico de grande importância nos cinco continentes que visitou. Seu foco era o cotidiano e as culturas populares. Além disto, produziu uma obra escrita de referência sobre as culturas afrobaianas e diaspóricas, voltando seu olhar de pesquisador para os aspectos religiosos do Candomblé e tornando-os seu principal foco de interesse.