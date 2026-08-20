FOTOGRAFIA

Mostra sobre trabalho de Pierre Verger chega a Cachoeira

Depois de Salvador, a mostra leva 80 fotos do pesquisador francês para o Recôncavo baiano

Doris Miranda

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:00

A obra Pipa é uma das 80 imagens expostas Crédito: Pierre Verger © Fundação Pierre Verger

A exposição itinerante Caravana Verger, composta por 80 fotos de Pierre Verger tiradas nas décadas de 1940 e 1950 e que têm como tema central a cultura popular, estão em exibição na Praça 25 de Junho, bem em frente ao Rio Paraguaçu, em Cachoeira. A visitação é gratuita e poderá ser feita até o dia 23 de agosto. Criada pela Fundação Pierre Verger, a exposição também celebra os 80 anos da chegada do fotógrafo, etnólogo e antropólogo francês à Bahia.

A exposição foi aberta no Acervo da Laje, Subúrbio Ferroviário de Salvador. “Pela primeira vez as fotos de Verger serão expostas em praças e locais públicos”, conta Alex Baradel, diretor cultural da Fundação.

Obra de Pierre Verger 1 de 4

Intitulado de Caravana Verger este megaprojeto foi aprovado na Seleção Petrobras Cultural 2024 com recursos da Lei Rouanet. A itinerância está apenas começando. O caminhão contêiner com as 80 fotos de Verger vai rodar o Nordeste e parte do Brasil até junho de 2027. A exposição vai percorrer 18 municípios de cinco estados: Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Minas Gerais, além do Distrito Federal.

No final anos 1940, Pierre Verger fez diversas viagens ao interior do Nordeste brasileiro, notadamente no interior da Bahia (1946 e 1948), interior do Pernambuco (1947 e 1951) junto com alguns amigos artistas – principalmente Carybé, Mário Cravo Junior e Agnaldo Manoel dos Santos. O resultado destas viagens integra a Caravana Verger. A exposição vai promover o retorno das fotografias aos locais onde elas foram feitas originalmente.

“A iniciativa reafirma a fotografia como instrumento de aproximação, memória e circulação cultural, levando as imagens de Pierre Verger de volta às ruas e ao encontro de novos públicos”, afirma Alexandre San Góes, membro da Fundação Pierre Verger e um dos curadores do projeto.

A Caravana Verger também vai promover oficinas com linguagens diversas como, xilogravura, cordel e criação com materiais recicláveis. Em Cachoeira serão realizadas oficinas de contos, escrita, canto e fotografia. As aulas serão ministradas por arte-educadores locais e acontecerão em parceria com escolas municipais e estaduais. Tudo gratuito.