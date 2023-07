Motoboy come lanche de clientes que se recusaram a buscar na portaria

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o motoboy Pedro Roberto Pereira Júnior, de 27 anos, comendo o lanche de alguns clientes que se recusaram a pegar a entrega na portaria do condomínio.



O rapaz, em conversa ao G1, explicou que não sobe até o apartamento dos clientes porque prefere se preservar em relação à segurança, já que não sabe o que pode acontecer.



“O iFood fala que não é obrigação nossa subir, só se o cliente for deficiente. Fora isso, não precisa subir. Só que tem vários que não querem descer e são mal-educados. A gente está no Rio de Janeiro, tenho vários amigos entregadores que subiram para entregar o lanche e perderam a moto. É complicado”, comentou Pedro.