Mudei de Nome arrasta multidão no Festival da Primavera

A estação das flores chegou antes do tempo. O Festival da Primavera começou com a volta do pranchão da Banda Mudei de Nome, arrastando uma multidão pela orla de Salvador, deixando muito gente já ansioso para a temporada mais quente do ano.



"No fundo, no fundo, a primavera é o nosso pré-verão. Esse ano, temos programação o mês inteiro. Essa volta começou como um infortúnio por conta da reforma do Dique no ano passado, mas deu tão certo que já entrou para o calendário da cidade", afirmou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.