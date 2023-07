Muito além do 'Então, é Natal': o show de Simone que abalou Salvador

No próximo dia 4 de agosto, a cantora Simone se apresenta na Concha Acústica do TCA com o show “Tou Voltando” da turnê comemorativa dos seus 50 anos de carreira bem sucedida. Ao longo desses anos essa baiana (tem gente que ainda não sabe que ela é soteropolitana) nascida Simone Bittencourt de Oliveira, em Salvador, no dia 25 de dezembro de 1949 prestes a completar 75 anos.

Cantora Simone (esq) se apresentou em Salvador. Crédito: Acervo Pessoal

Sempre fazendo parte do primeiro time da música popular brasileira ao lado de nomes como Maria Bethânia, e das saudosas Elis Regina, Gal Costa e Rita Lee entre outras, Simone reúne números grandiosos em sua brilhante carreira. Desde vender milhões de discos, no tempo em que os LPs eram a bola da vez. Nos grandes shows pelo Brasil e aquele projeto especial quando gravou um disco só com músicas de Natal que até hoje vende bastante. Quem não cantou: ‘Então é Natal”.

Intérprete constante de músicas de Milton Nascimento e Ivan Lins, Simone gravou a música tema de Dona Flor e seus Dois Maridos composta por Chico Buarque: O que será. O filme dirigido por Bruno Barreto baseado no best seller de Jorge Amado, é até hoje uma das maiores bilheterias do cinema nacional. De vez em quando é exibido nas TVs por assinatura. Sonia Braga como Dona Flor e José Wilker (Wadinho) e Mauro Mendonça (Teodoro) eram os dois maridos.

Antes de Simone se tornar conhecida do público brasileiro, ela participou de uma turnê internacional organizada por Hermínio Bello de Carvalho passando pelo badalado e cultuado Olympia em Paris, e o Madison Square Garden, em New York, além de Bélgica e Canadá. A turnê foi um grande sucesso e originou os discos Brasil Export 73 e Festa Brasil – ambos produzidos por Hermínio Bello de Carvalho, que ainda produziria os dois álbuns seguintes: Quatro Paredes e Gotas d´água; neste último a produção foi realizada em parceria com Milton Nascimento.

Fiz esse preâmbulo para poder chegar a um grande acontecimento nos anos 1970 em Salvador, numa das primeiras apresentações de Simone no Teatro Castro Alves. Era o projeto Pixinguinha que unia um artista conhecido e um iniciante que percorria as capitais do Brasil cobrando preços populares e mostrando de norte a sul do país os grandes talentos da Música Popular Brasileira, tão rica até hoje.

De 16 de junho a 15 de setembro de 1978, dentro do Projeto Pixinguinha Simone se apresentou ao lado de Sueli Costa, no Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Maceió, Recife e Brasília. Só para lembrar Sueli (25 de julho de 1943, Rio de Janeiro - 4 de março de 2023, Rio de Janeiro) é autora de clássicos como “Jura Secreta”, “Dentro de mim mora um anjo”, ‘Coração ateu” e “Vida de artista”.

Quando esse show foi anunciado em Salvador foi um alvoroço. Os ingressos logo foram vendidos e entre as turmas dos jovens principalmente das meninas (lógico que naquele tempo não existia celular nem redes sociais) era o grande buxixo. Tudo no chamado boca a boca. E uma dessas garotas, na época com 20 anos que foi ao show é Iracema Vieira. Atualmente aos 63 anos ela é Publicitária especializada em Comunicação Visual. Fala Iracema:

“Menino foi uma loucura. Naquela época eu já estava trabalhando e pedi a minha amiga Maria Velloso para comprar os ingressos porque eu só conseguia chegar quando o show já ia começar. Eu e minhas outras amigas da época todas cheias de expetativa para conhecer essa artista que a gente tinha pouca informação. Mas todas, queriam “pegar Simone”. Uma mulher linda, cantora maravilhosa, interessante, que despertava e ainda desperta muita sensualidade (risos).

Iracema se recorda do frission do show. Crédito: Acervo Pessoal