Mulher diz ter engravidado de Neymar e conta o que ele fez na hora H

Uma mulher brincou, ao vivo, estar grávida de Neymar Jr. e "deu detalhes" de como foi a relação sexual com o jogador. A revelação foi feita ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT, nesta quarta-feira (27).



O momento aconteceu quando Flor Fernandes foi às ruas entrevistar pessoas sobre a suposta rivalidade entre Bruna Biancardi e a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves.



“O Neymar também fez filho em mim, e chupou o meu peitinho”, disse enquanto colocava a mão na barriga, e arrancou risadas da equipe do programa.