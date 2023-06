Mulheres são flagradas fazendo selfie durante abertura do Jornal Nacional

Quem assistiu ao Jornal Nacional na noite desta quarta-feira (14), conseguiu ver duas mulheres aparecendo no fundo dos apresentadores fazendo uma selfie.



Enquanto William Bonner e Renata Vasconcellos anunciavam os destaques do dia para o jornal, duas mulheres tiraram uma foto no fundo da redação do Jornal Nacional.



A situação não passou desperecida pelos internautas, que compartilharam a situação nas redes sociais. "As queridas terminaram o trabalho e foram tirar uma selfie na hora do jornal", escreveu um seguidor. "Vixe, as duas vão tomar reclamação do Bonner mais tarde, hein!", brincou outro internauta.