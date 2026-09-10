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Muncab recebe programação do Festival da Primavera

Veja quais as atrações deste fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:00

Sambaiana, Afrocidade e ÂTTØØXXÁ são atrações
Sambaiana, Afrocidade e ÂTTØØXXÁ são atrações Crédito: divulgação

Entre 11 e 13 de setembro, o Muncab integra o Festival da Primavera Salvador 2026, que, em caráter de virada cultural, trará uma programação dedicada à produção musical negra contemporânea de Salvador. Três dias de apresentações que atravessam diferentes linguagens e gerações — da discotecagem à música urbana, do samba ao pagodão, do rap ao eletrônico — e ampliam a experiência de permanência no museu para além do espaço expositivo.

Na sexta (11), o festival começa às 19h com DJ Belle, com um set que valoriza artistas pretos da Bahia. Às 21h, a Sambaiana reinventa o samba feminino. O último artista da noite é Taian Riachão.

O sábado (12) começa às 19h com DJ Bruxa Braba, seguida de Afrocidade, às 21h, grupo que articula percussão, groove e da experiência das ruas. O clima segue na mesma vibração com ÂTTØØXXÁ, que encerra a noite às 23h30, com sua mistura de pagodão, música eletrônica e experimentação.

Entre as apresentações, às 22h30, o artista visual Sandro de Aiyê realiza uma ação performativa especialmente significativa para o Muncab. Responsável pelas obras da exposição Padê Onã – Encontrar Caminhos, o escultor vai talhar uma nova obra diante do público.

O domingo (13) concentra uma programação voltada especialmente à música urbana e às linguagens que atravessam o rap, o hip-hop e a produção eletrônica. A partir das 15h, Creator Beats inicia com discotecagem, seguido por Brianny, às 15h40; Bruno Kroz, às 16h; Evylin, às 16h30; Mr. Armeng, às 17h; OQuadro, às 18h; e Ravi Lobo, às 20h.

Programação Festival da Primavera Salvador 2026 no MUNCAB

11 de setembro — sexta-feira

19h — DJ Belle

21h — Sambaiana

23h — Taian Riachão

12 de setembro — sábado

19h — DJ Bruxa Braba

21h — Afrocidade

22h30 — Sandro de Aiyê

23h30 — ÂTTØØXXÁ

13 de setembro — domingo

15h — Creator Beats

15h40 — Brianny

16h — Bruno Kroz

16h30 — Evylin

17h — Mr. Armeng

18h — OQuadro

20h — Ravi Lobo

Tags:

Música

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