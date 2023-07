Museu de Arte da Bahia receberá exposição em homenagem a Moraes Moreira

Mostra fará imersão na obra de Moraes Moreira . Crédito: Marcos Hermes/Divulgação

Estreia no dia 8 de agosto, no Museu de Arte da Bahia (MAB), a exposição ‘Mancha de Dendê não sai – Moraes Moreira’, que vai proporcionar aos visitantes uma imersão sensorial na história da música popular e da cultura brasileira por meio da vida e obra do artista.



A exposição apresenta uma retrospectiva abrangente da carreira de Moraes Moreira, destacando sua versatilidade como compositor, suas parcerias musicais, suas incursões na literatura e suas raízes profundamente conectadas à Bahia.

A homenagem explora a diversidade musical do Brasil com canções do artista, reconhecido por mesclar ritmos como frevo, baião, rock, samba, choro e música erudita em suas composições. Além disso, são evidenciadas suas colaborações musicais com seu filho Davi Moraes, assim como suas incursões no campo da literatura como cordelista e cronista de histórias da Bahia.

Moraes Moreira foi um verdadeiro ícone da cultura brasileira, com uma carreira que abrangeu diversas formas de expressão artística. Além de cantor, compositor e músico, ele também foi um agitador cultural, escritor, cantador e poeta. Sua produção artística foi intensa e significativa até o fim da vida. O artista faleceu em 13 de abril de 2020.

A mostra é uma homenagem a esse legado duradouro e à sua personalidade marcante, refletida tanto em seu trabalho artístico quanto em suas raízes baianas. Salvador foi escolhida como ponto de partida para a exposição, que, ainda neste ano, irá estrear também no Rio de Janeiro.

‘Mancha de Dendê não sai’ foi idealizada pela produtora cultural, diretora da Maré Produções Culturais, Fernanda Bezerra e pela cenógrafa Renata Mota, que também assina a direção de arte e curadoria do projeto. A iniciativa, apresentada pelo Ministério da Cultura e Instituto Cultural, ficará em cartaz durante três meses no Museu de Arte Moderna da Bahia, com acesso gratuito. O projeto ainda tem patrocínio da Bahiagás e do Instituto Cultural Vale.

Serviço

Exposição “’Mancha de Dendê não sai – Moraes Moreira”

De 8 de agosto a 8 de novembro de 2023, no Museu de Arte da Bahia (MAB)

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2340 – Corredor da Vitória, Salvador – BA