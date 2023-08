Museu proporciona tour pela obra musical de Moraes Moreira

A infância em Ituaçu, no interior da Bahia; o sucesso dos Novos Baianos; os grandes hits dos carnavais e um violão que o acompanhou por 40 anos. Tudo isso está presente na exposição dedicada a Moraes Moreira, Mancha de Dendê Não Sai, que foi aberta nesta terça-feira (8), no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, e segue até 8 de novembro.



Os filhos de Moraes Moreira, Davi e Ciça, cariocas, vieram a Salvador e se emocionaram com a abertura. "O ambiente de uma exposição, quando você entra, dá uma emoção diferente! Você entra e já te leva pra uma coisa de contemplação diferente, emocionante. Pra nós, passam milhões de filmes na nossa cabeça", disse Davi, que, como a irmã, também participou da concepção da exposição, revirando o acervo do pai em casa.