Museus baianos ganham guia online com informações sobre equipamentos e exposições

O Museu de Arte Sacra, na Ladeira de Santa Teresa, é um dos equipamentos que integra o guia. Crédito: divulgação

Informações sobre museus baianos poderão ser acessadas através do Guia de Museus Baianos, um catálogo online com dados sobre os equipamentos, histórias, principais exposições e peças. O lançamento será durante um seminário nesta segunda-feira (18), às 15h, no Museu de Arte da Bahia (MAB), Corredor da Vitória. O evento faz parte da Primavera dos Museus, que acontece em todo o Brasil até 24 de setembro.



Ao entrar no site guiademuseus.com.br, o visitante terá acesso às mostras permanentes, bem como uma prévia de algumas das exposições em cartaz, através de um tour virtual. Já o visitante presencial poderá utilizar a ferramenta no local, em formato de audioguia - ouvindo as informações dos acervos em português, inglês, espanhol ou francês -, enquanto passeia pelos ambientes.

Idealizada pelo analista de sistemas Rodrigo Negreiros, a iniciativa inovadora foi desenvolvida por uma equipe formada por profissionais das áreas de tecnologia e museologia. “Realizamos um levantamento e vimos que existem audioguias e tour virtual em museus de vários países. O diferencial do nosso projeto é que juntamos tudo em uma plataforma só, de maneira simples, de fácil acesso para qualquer um, sem necessidade de baixar diversos aplicativos”, explica Negreiros, coordenador-técnico do Guia de Museus Baianos.

Segundo ele, um dos objetivos da ferramenta é atrair mais pessoas para os museus, não apenas quem já é da área: “A experiência não se finda ao acessar o site de casa. Ao contrário: pretendemos que seja um atrativo para turistas, estudantes, moradores, e, principalmente, para quem nunca esteve em um desses equipamentos, riquíssimos em História, mas que também refletem nosso presente e apontam caminhos para o futuro”.

Os dados da página serão atualizados à medida que os museus forem mudando as exposições. Outras informações não mudam, pois dizem respeito à história de cada uma das instituições. Por enquanto, estão disponíveis na página, imagens e descritivos de museus baianos administrados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do estado da Bahia (Secult-BA). Entre eles: Museu de Arte Moderna da Bahia (Avenida Contorno, Salvador); Museu de Arte da Bahia - MAB (Corredor da Vitória, Salvador); Museu Tempostal (Pelourinho, Salvador); Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica (Pelourinho, Salvador); Museu do Recôncavo (Caboto, Candeias); Centro Cultural Solar Ferrão (Pelourinho, Salvador); Museu Abelardo Rodrigues (Pelourinho, Salvador); Parque Histórico Castro Alves (Cabaceiras do Paraguaçu); e Museu do Recolhimento dos Humildes (Santo Amaro).

Outros equipamentos possuem gestão própria: Museu de Arte Sacra - Universidade Federal da Bahia/UFBA (Dois de Julho, Salvador); Museu da Misericórdia (Centro Histórico, Salvador); e Museu Carlos Costa Pinto (Corredor da Vitória, Salvador).

O Guia de Museus Baianos foi contemplado pelo Edital Setorial de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, IPAC e da Secretaria de Cultura da Bahia.