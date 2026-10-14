RIO VERMELHO

Música instrumental ocupa Varanda do Sesi

Alex Mesquita apresenta o show Por Entre Cordas e Raízes nesta quinta (15)

Doris Miranda

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:00

O guitarrista Alex Mesquita Crédito: divulgação

A música brasileira e suas múltiplas possibilidades de diálogo com o mundo dão o tom de Por Entre Cordas e Raízes, show do guitarrista, compositor e produtor musical baiano Alex Mesquita, que chega à Varanda do Teatro Sesi Rio Vermelho na quinta (15), às 21h30. Em formato de quarteto instrumental, o artista se apresenta ao lado de Alexandre Vieira (baixo), Nilton Azevedo (saxofone) e Marcos Santos (bateria).

Com mais de três décadas de trajetória, Mesquita construiu uma identidade artística marcada pela investigação de suas raízes musicais e pela incorporação de referências diversas. Em Por Entre Cordas e Raízes, a guitarra ocupa o centro da narrativa sonora, conduzindo um repertório que combina composições autorais e releituras, em um percurso por gêneros como samba, chula, choro e baião, em diálogo com o jazz e o blues.

A proposta vai além do encontro entre estilos. A improvisação é um dos elementos centrais do espetáculo, abrindo espaço para a interação entre os músicos e para a criação de novas possibilidades sonoras.

O universo musical de Alex Mesquita é atravessado por referências fundamentais da música brasileira, como Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Dominguinhos, além de mestres do jazz, a exemplo de Wayne Shorter, Charles Mingus e Herbie Hancock.

Em Por Entre Cordas e Raízes, a Bahia é ponto de partida para uma viagem sonora que atravessa territórios, ritmos e gerações. O espetáculo propõe uma escuta em que as raízes não representam limites, mas possibilidades de expansão, reafirmando a potência da criação instrumental brasileira.