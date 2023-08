Musical apresenta vida e obra de Belchior no Teatro Jorge Amado

A vida do cantor e compositor Belchior (1946-2017) é o tema do espetáculo Belchior, Sujeito de Sorte, que será apresentado no Teatro Jorge Amado neste sábado (2) e domingo (3). Protagonizada por Rogério Silvestre - que também assina a autoria do texto -, a montagem tem 16 textos e 17 músicas, que promovem uma viagem no tempo, onde a vida e obra do lendário cantor são tratadas com emoção.



O nome do espetáculo faz referência a Sujeito de Sorte, canção de Belchior lançada em 1976, no álbum Alucinação, cujos versos iniciais são: Presentemente, eu posso me/ Considerar um sujeito de sorte/ Porque apesar de muito moço/ Me sinto são e salvo e forte.