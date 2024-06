CLUBE CORREIO

Musical 'Viva o Povo Brasileiro', inspirado no clássico de João Ubaldo Ribeiro, chega a Salvador

O musical Viva o Povo Brasileiro, inspirado na obra clássica do autor baiano de João Ubaldo Ribeiro (1941-2014), chega a Salvador nesta sexta-feira (28), às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. As apresentações seguem no sábado, às 19h30 e domingo às 18h e tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla. Assinantes clube correio tem 40% de desconto no valor dos ingressos