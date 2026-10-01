EM SOLO BRASILEIRO

Músico americano escolhe Salvador para produzir EP com equipe formada exclusivamente por profissionais LGBT

Forjado entre a música tradicional chinesa e a Black Music, Frank Song Jr aborda sexualidade, liberdade e saúde mental em seu terceiro EP

D Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 23:59

Frank Song Jr Crédito: Divulgação

No próximo sábado (3), o cantor, compositor, multiinstrumentista e performer estadunidense Frank Song Jr lança, em Salvador, o seu terceiro EP - Slow Down. O evento, restrito à convidados, acontecerá no Espaço Fusión, no Pelourinho, e contará com um show intimista e apresentação do material audiovisual do EP, produzido em Salvador por uma equipe inteiramente composta por profissionais LGBTs.

O encontro promete proporcionar ao público uma experiência imersiva no universo do EP, contando com performances circenses e Set de TecnoPlanta encerrando a noite. Em seu novo trabalho, o artista aborda temas como sexualidade, saúde mental e liberdade, transitando entre o R&B, o Jazz e suas influências da música tradicional chinesa e dos ritmos afrobrasileiros.

Criado entre o Sul dos Estados Unidos e Li Ling (Hunan), cidade rural chinesa, Frank Song Jr encontrou em Salvador um território fértil para sua trajetória marcada por múltiplas referências. O artista acredita que a Bahia é um lugar propício para conexões interculturais, uma terra que abraça a diversidade e pulsa uma riqueza cultural muito grande.

As pautas da comunidade LGBTQIPN+ são uma forte marca na trajetória de Frank, para quem a cultura QUEER tem sido um território de encontros, laços e fortalecimento. Em Salvador, toda a equipe envolvida na produção audiovisual em torno do EP Slow Down é composta por pessoas LGBTs. Para Frank a música é um lugar de experimentações artísticas, mas também de luta contra as opressões e de cura.

Influenciada por grandes artistas da música negra estadunidense, como Whitney Houston e Erykah Badu, a trajetória de Frank foi o levando para os espaços de Jazz, R & B, Folk e Soul Music. Depois de um hiato na música, durante a pandemia, Frank mudou-se para Nova York e decidiu investir na sua carreira musical.

Após o lançamento, em outubro, Frank pretende circular com o EP pelos espaços culturais de Salvador, mas também em outras cidades do Brasil. Seu objetivo é promover, através da música, da arte e da performance, um intercâmbio intercultural, tanto do ponto de vista de suas raízes na música tradicional chinesa, quanto na sua bandeira pela diversidade e em defesa da comunidade LGBTQIAPN+, da qual faz parte.