Na Espanha, Caetano encontra com cineasta Pedro Almodóvar

Caetano Veloso mostrou em seu perfil do Instagram nesta terça-feira (5), o jantar que teve em Madrid, na Espanha, ao lado de um grupo de amigos que incluía o cineasta espanhol Pedro Almodóvar. A celebração aconteceu um dia após o cantor receber o título de doutor honoris causa na Universidade de Salamanca. Ao conquistar a distinção acadêmica, o artista dedicou o prêmio ao diretor e também ao cineasta Fernando Trueba. “Hoje fiz um jantar em Madri para rever meus queridos amigos. Amanhã acontece o nosso primeiro show da turnê ‘Meu Coco’ na Europa, no Palacio Municipal IFEMA”, escreveu.

Proposta pela Faculdade de Filosofia e o Departamento de Filosofia Moderna, a candidatura teve o apoio do Centro de Estudos Brasileiros da instituição. A concessão do título foi aprovada pelo conselho e divulgada em abril do ano passado. A distinção acadêmica, que é a mais alta na instituição, é atribuída a uma personalidade de destaque na cultura, na educação ou humanidade.