NUMANICE

'Na minha cabeça eu sou baiana', diz Ludmilla antes de show em Salvador

Antes se se apresentar no sábado (17), no Wet Salvador, a cantora Ludmilla falou da sua relação com a terra baiana. “A Bahia me abraçou e na minha cabeça eu também sou baiana”. O show marca a estreia da nova temporada da turnê Numanice, que vai rodar o país. “Esse evento saiu da minha casa, é uma extensão do que acontece na minha casa. E uma junção de música boa, dedicação e pessoas do bem trabalhando na equipe”, finalizou.