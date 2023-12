Naiara Azevedo cancela show após denunciar ex-marido por violência doméstica

A cantora sertaneja Naiara Azevedo cancelou o show que faria no Vale de São Domingos, em Mato Grosso, neste sábado, 2, após registrar boletim de ocorrência contra seu ex-marido, Rafael Cabral, acusado de lesão corporal, violência patrimonial e apropriação de bens. Maria Luiza Póvoa Cruz, advogada da artista, revelou que a Justiça de Goiás deferiu medida protetiva em favor de Naiara. Em comunicado publicado nas redes sociais, a artista afirmou que o divórcio entre ela e o ex-marido ocorreu em outubro de 2021. Ela ainda afirmou que foi à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, acompanhada por sua advogada, para formalizar o pedido de medida protetiva.

Antes da defesa da sertaneja revelar a acusação de violência patrimonial, o G1 noticiou que, no boletim de ocorrência, Naiara disse temer por sua vida. Isso porque Rafael Cabral teria feito um seguro de vida no nome dela com um valor muito alto, tendo ele próprio como beneficiário.