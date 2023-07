Nando Reis relembra vício em álcool e cocaína: ‘Achava graça nisso’

Crédito: Jorge Bispo/Divulgação

O músico Nando Reis comentou sobre o vício em cocaína e o alcoolismo que enfrentou por longos anos. “Minha jornada com o álcool começou na adolescência e, gradativamente, foi se tornando um uso abusivo e uma dependência. Comecei a beber aos 13 anos de idade e só parei aos 53. Foram décadas de consumo pesado e, com o passar do tempo, associado à cocaína”, detalhou em entrevista à revista Piauí.



Na edição publicada nesta sexta-feira, 28, o artista relembrou as diversas situações que passou durante o seu contato excessivo com as drogas, além dos problemas que enfrentou devido ao consumo de álcool.

“Me divertia sendo o mais doido, o que ‘cheirava a maior carreira’, o que bebia todas. Me tornei a figura folclórica, o cara que virava cinco noites sem dormir e fazia shows nesse estado. Fiz dezenas de apresentações completamente embriagado. Pensava: 'Olha como eu sou doido, olha como eu sou foda'. Achava que ir a uma sessão do AA colaborava para a minha biografia de excêntrico”, revelou.

Nando conta que iniciou com o uso de cocaína aos 27 anos de idade devido ao fácil acesso aos alucinógenos durante o início de sua carreira como músico: “Era uma droga bastante presente nos ambientes que eu frequentava nos anos 1980 e 1990. Logo desenvolvi uma dependência cruzada de álcool e cocaína.”.

Na entrevista, o músico também relembrou do seu período junto com os Titãs e os conflitos por conta do alcoolismo e do vício em cocaína: “Nos meus últimos cinco anos com a banda, eu era uma figura patética, atrapalhei muito e fiz coisas horríveis. A bebida alimentou o rancor, a inveja, a hostilidade, a insegurança e a paranóia dentro de mim”.

Em carreira solo desde 2002, Nando Reis retornou aos palcos com os membros dos Titãs este ano em uma turnê comemorativa que passou por diversas cidades do Brasil. Em Fortaleza, a turnê "Todos Ao Mesmo Tempo Agora" veio no dia 3 de junho, para show no Marina Park.

“Hoje sei que eles são meus amigos e me amavam, mesmo quando estavam com ódio de mim. Me sinto feliz de reencontrá-los mais de vinte anos depois, de cara limpa e com toda a experiência acumulada”, desabafa.

O músico de 60 anos de idade aproveitou para afirmar que está sóbrio desde 2016, que frequenta sessões do Alcoólicos Anônimos (AA) e faz uso de medicamentos para o alcoolismo.

“Sou alcoólatra, mas recuperei minha sobriedade. Estou há quase sete anos sóbrio, mas não deixei de ser alcoólatra, pois consigo sentir a compulsão dentro de mim. (...) Gosto de beber. Se eu pudesse, eu bebia. Acontece que eu não posso porque sou alcoólatra.”.

Com Nando Reis, Titãs retornou com sua formação original

A turnê "Todos Ao Mesmo Tempo Agora" contou com sete dos oito integrantes: Arnaldo Antunes (vocalista), Charles Gavin (baterista), Nando Reis (vocalista e baixista), Paulo Miklos (vocalista e guitarrista); que vão se reunir ao trio remanescente Branco Mello (voz e baixo), Sérgio Britto (voz, teclado e baixo), e Tony Bellotto (voz e guitarra).

A ausência na banda foi do guitarrista Marcelo Frommer, que morreu em um acidente de trânsito em 2001. Esta foi a primeira vez que os Titãs se reunem desde 1992, quando Arnaldo Antunes deixou a formação.