'Não tem volta': com cenas em Salvador, filme com Manu Gavassi e Rafael Infante divulga trailer

O trailer do filme 'Não tem volta', estrelado por Manu Gavassi e Rafael Infante, foi divulgado nesta terça-feira (15). Com cenas gravadas em Salvador, a comédia romântica estreia nos cinemas no dia 23 de novembro.



Na obra, um homem devastado pela perda do seu grande amor decide contratar um assassino de aluguel para tirar a própria vida, mas se arrepende de contratar o serviço e se envolve em situações mirabolantes para escapar da morte.