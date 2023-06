Naomi Campbell anuncia chegada de 2° filho: 'Nunca é tarde demais'

A modelo Naomi Campbell, de 53 anos, anunciou nesta quinta-feira (29) a chegada de seu segundo filho. Naomi já é mãe de uma menina, que nasceu em maio de 2021.



"Meu pequeno amor, saiba que você é estimado além da medida e rodeado de amor desde o momento em que nos agraciou com sua presença. Um verdadeiro presente de Deus, abençoado ! Bem-vindo, meu menininho. Nunca é tarde demais para ser mãe", escreveu ela na legenda da foto.



A modelo deixou os fãs surpresos com o anúncio, assim como fez com a primeira filha.